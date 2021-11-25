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Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Байдену удалили потенциально предраковую аденому Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джозефа Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 07:07
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Джозеф Байден

Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джозефа Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.

Байден на прошлой неделе проходил медицинское обследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип. Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - отмечается в пресс-релизе, который был распространен через журналистский пул Белого дома с согласия пациента.

О'Коннор пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства".

Байдену, которому в субботу исполнилось 79 лет, показано плановое наблюдение. Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через семь-десять лет.

Во время колоноскопии Байден находился под наркозом и на время процедуры передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис.

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Версия на азербайджанском языке Baydendə potensial olaraq xərçəng xəstəliyi yarada bilən şiş kəsilərək götürülüb

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