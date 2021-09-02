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Байден заявил, что хотел бы вновь посетить Украину

Байден заявил, что хотел бы вновь посетить Украину Президент США Джозеф Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что хотел бы вновь посетить Украину.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 03:21
Байден заявил, что хотел бы вновь посетить Украину
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что хотел бы вновь посетить Украину.

Как передает Report, трансляцию из Белого дома вели американские новостные телеканалы.

"У нас есть много тем для обсуждения. Я все еще помню, как мне выдалась возможность выступить перед Верховной радой много лет назад (Байден выступал в Раде в 2015 году, будучи тогда вице-президентом США - ред.). С нетерпением жду возможности вернуться назад когда-нибудь и увидеть вас", - сказал он перед началом переговоров.

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Это первый визит Зеленского в ранге президента в США.

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