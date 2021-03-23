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Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС

Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена впервые принять участие в саммите ЕС
Другие страны
23 марта 2021 г. 21:59
Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС
Джо Байден

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена впервые принять участие в саммите ЕС, который состоится 25-26 марта и из-за третьей волны пандемии коронавируса в Европе пройдет в онлайн-формате.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я пригласил президента США принять участие в нашем саммите, чтобы он поделился с нами своим видением нашего будущего сотрудничества. Пришло время перестроить наш трансатлантический альянс!" - написал Мишель.

В свою очередь пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс сообщил, что Байден примет участие в онлайн-сессии лидеров, посвященной двусторонним отношениям ЕС и США, которая начнется в 20:45 (23:45 по бакинскому времени) в четверг 25 марта.

В период последних выборов в США руководство ЕС считало, что с приходом Байдена произойдет перелом в лучшую сторону в отношениях Соединенных Штатов с Евросоюзом.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden ilk dəfə Aİ-nin onlayn sammitində iştirak edəcək

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