Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена впервые принять участие в саммите ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена впервые принять участие в саммите ЕС, который состоится 25-26 марта и из-за третьей волны пандемии коронавируса в Европе пройдет в онлайн-формате.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я пригласил президента США принять участие в нашем саммите, чтобы он поделился с нами своим видением нашего будущего сотрудничества. Пришло время перестроить наш трансатлантический альянс!" - написал Мишель.

В свою очередь пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс сообщил, что Байден примет участие в онлайн-сессии лидеров, посвященной двусторонним отношениям ЕС и США, которая начнется в 20:45 (23:45 по бакинскому времени) в четверг 25 марта.

В период последних выборов в США руководство ЕС считало, что с приходом Байдена произойдет перелом в лучшую сторону в отношениях Соединенных Штатов с Евросоюзом.