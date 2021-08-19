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Байден собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса

Байден собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса Президент США Джо Байден заявил, что вместе с супругой Джилл собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса, а американцы могли бы последовать его примеру. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие высказывания глава Белого дома сд
Другие страны
19 августа 2021 г. 17:12
Байден собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с супругой Джилл собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса, а американцы могли бы последовать его примеру. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие высказывания глава Белого дома сделал в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир сегодня.

"Мы [Байден с супругой] собираемся сделать бустерную прививку, <...> потому что сделали прививки в декабре. Так что это было в прошлом, - сказал Байден. - Да, мы сделаем бустерную прививку".

На вопрос ведущего, нормальной ли видится ситуация, при которой некоторые американцы получат третью дозу вакцины, в то время как миллионы людей в мире не привились и первой, Байден ответил утвердительно. "Абсолютно. Потому что мы предоставляем миру больше [вакцин], чем все остальные", - заявил он.

Глава администрации отметил, что США выделят другим странам к середине 2022 года 500 млн доз вакцин.

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Версия на английском языке Biden to receive third dose of anti-coronavirus vaccine
Версия на азербайджанском языке Bayden üçüncü doza vaksin vurduracaq

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