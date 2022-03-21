Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу

Президент США Джозеф Байден после встреч с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Президент США Джозеф Байден после встреч с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"На этой неделе президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу после встреч в Брюсселе (Бельгия) с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию тяжелый и беспрецедентный ущерб за вторжение", - отметила Псаки.

Двусторонняя встреча Байдена с Дудой состоится в Варшаве 25 марта.

Американский президент обсудит, как "Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека", вызванные ситуацией в Украине.