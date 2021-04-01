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Байден поручил начать вывод части военных из Персидского залива

Байден поручил начать вывод части военных из Персидского залива Соединенные Штаты уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая была дислоцирована на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии
Другие страны
1 апреля 2021 г. 17:52
Байден поручил начать вывод части военных из Персидского залива

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива, в рамках этого плана уже были передислоцированы не менее трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Патриот". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока", - пишет газета.

В рамках этой стратегии, как отмечается, Соединенные Штаты уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая была дислоцирована на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии, и размещена несколько лет назад для защиты американских военных сил".

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