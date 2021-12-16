Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джозеф Байден подписал в четверг закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 трлн, до 31,4 трлн долларов США.

Президент США Джозеф Байден подписал в четверг закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 трлн, до 31,4 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на 2,5 трлн долларов США", - отмечается в документе. Ранее данную инициативу одобрили обе палаты Конгресса США.

Таким образом, американские власти предотвратили потенциальный дефолт страны по госдолгу. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, если закон не был бы одобрен, то после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Инициатива позволит правительству США покрывать свои обязательства до 2023 года.