Байден намерен втрое увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из КНР

Президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Подобные меры направлены на борьбу с якобы "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров и защиту американских сталелитейных п

Президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Подобные меры направлены на борьбу с якобы "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров и защиту американских сталелитейных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Президент Байден призывает представителя США на торговых переговорах рассмотреть возможность утроения существующей тарифной ставки [в соответствии с разделом] 301 на китайские сталь и алюминий", - говорится в документе. Текущая импортная ставка на определенные категории составляет 7,5%. Дополнительно Белый дом начнет расследования о "недобросовестных практиках" Китая в сфере судостроения, судоходства и логистики.

Кроме того, американская администрация дала указание соответствующей рабочей группе провести переговоры с правительством Мексики в целях совместного противодействия "уклонению Китая и других стран" от уплаты таможенных пошлин путем импорта продукции в центральноамериканскую республику с последующим экспортом в США.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что Вашингтон умышленно абстрагирует понятие национальной безопасности, чтобы "произвольно применять односторонние санкции и прибегать к помощи "юрисдикции длинной руки". Он назвал подобные действия США "типичным экономическим принуждением и травлей".