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Байден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 году

Байден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 году Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».
Другие страны
24 апреля 2021 г. 20:22
Байден использовал слово геноцид в отношении событий 1915 году
Джо Байден

Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».

Как передает Report со ссылкой на сайт Белого дома, предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.

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