Байден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 году

Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».

Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».