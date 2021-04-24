Байден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 году

Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».
Байден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 годуБайден использовал слово "геноцид" в отношении событий 1915 году Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» в своем традиционном заявлении по поводу очередной годовщины т.н. «геноцида армян».
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24 апреля 2021 г. 20:22
https://static.report.az/photo/f601b5bd-8960-3f06-8612-7dbfa36ccaeb.jpgДжо Байден
Версия на азербайджанском языке ABŞ prezidenti “soyqırımı” ifadəsindən istifadə etdi