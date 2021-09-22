Байден и Джонсон провели встречу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден согласились, что международное признание радикального движения "Талибан" должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден согласились, что международное признание радикального движения "Талибан" должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду представитель Джонсона по итогам переговоров двух политиков в Вашингтоне.

"Они согласились, что любое международное признание "Талибана" должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека", - говорится в распространенном заявлении представителя Даунинг-стрит.

При этом Джонсон и Байден назвали дипломатический подход самым эффективным способом по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане. "Лучший способ почтить память тех, кто отдал свои жизни, чтобы сделать Афганистан лучшим местом, - использовать все дипломатические и гуманитарные инструменты, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и сохранить достигнутое в Афганистане", - отмечается в коммюнике канцелярии британского премьера.

Джонсон и Байден также договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.

"Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей", - говорится в распространенном заявлении представителя Даунинг-стрит. Отмечается, что Джонсон с нетерпением ждет объявленного ранее Байденом на 9-10 декабря "Саммита за демократию", "который поможет осуществить международные действия".

Отметим, что на предстоящем саммите, который состоится в режиме видеоконференции, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США - AUKUS. "Президент и премьер-министр согласились с тем, что партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру. Они подчеркнули важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов", - отмечается в коммюнике.