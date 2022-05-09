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Байден еще на год продлил режим антисирийских санкций

Байден еще на год продлил режим антисирийских санкций Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии.
Другие страны
9 мая 2022 г. 20:18
Байден еще на год продлил режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из уведомления, опубликованного в понедельник Белым домом в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом федеральном реестре.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

"Действия сирийского режима... представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года, и (принятые в связи с этим) меры... должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому... я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в документе.

В сообщении при этом утверждается, что руководство Сирии допускает "насилие и нарушение прав человека". "США призывают режим Асада и его сторонников остановить свою жестокую войну против собственного народа, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политическое урегулирование в Сирии", - говорится в уведомлении.

В нем также отмечается, что "США будут принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" в дальнейшем нынешний режим односторонних санкций.

Напомним, что предшественники Байдена на этом посту также продлевали режим антисирийских санкций, практически не изменяя текст данного уведомления.

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