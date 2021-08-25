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Байден: Боевики ИГИЛ ищут возможность для атак на силы США и их союзников

Байден: Боевики ИГИЛ ищут возможность для атак на силы США и их союзников Боевики группировки "ИГИЛ-Хорасан" ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане.
Другие страны
25 августа 2021 г. 02:54
Байден: Боевики ИГИЛ ищут возможность для атак на силы США и их союзников
Джозеф Байден

Боевики группировки ИГИЛ ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Джозеф Байден заявил, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации в Афганистане.

"Я полон решимости обеспечить осуществление нашей миссии по эвакуации из Афганистана. Я также помню о возрастающих рисках. Они реальны, это значительные вызовы, которые мы должны учитывать, начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как "ИГИЛ-Хорасан", - филиала ИГ в Афганистане, который также является заклятым врагом движения "Талибан", - сказал американский лидер. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, ИГИЛ стремится атаковать аэропорт афганской столицы, атаковать силы США и союзников, а также невинных гражданских".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “İŞİD Əfqanıstanda ABŞ və onun müttəfiqlərinə hücum imkanı axtarır”

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