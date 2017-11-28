Автобус французской делегации, сопровождавшей Макрона в Буркина-Фасо, забросали камнями

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Автобус с французской делегацией закидали камнями в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента Франции Брюно Рожер-Пети.

Напомним, что накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Буркина-Фасо в рамках первого этапа своего африканского турне.

"Во время сегодняшнего передвижения в Уагадугу в транспортное средство делегации бросали камни", - написал Б.Рожер-Пети, добавив, что машины не были повреждены.

Он подчеркнул, что во время инцидента Макрон был на встрече с президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе.

У микроавтобуса делегации разбито стекло.