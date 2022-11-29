Австрия планирует закупить в Италии вторую партию вертолетов AW169

Переговоры между оборонными ведомствами Австрии и Италии по вопросу приобретения второй партии военных вертолетов AW169 производства итальянского концерна Leonardo находятся на завершающей стадии, сумма сделки может составить 300 млн евро.

Переговоры между оборонными ведомствами Австрии и Италии по вопросу приобретения второй партии военных вертолетов AW169 производства итальянского концерна Leonardo находятся на завершающей стадии, сумма сделки может составить 300 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Источники сообщили, что Австрия планирует заказать в Италии еще 18 вертолетов такого типа. Соглашение на поставку такого же количества AW169 был подписан в 2021 году. Точная сумма контракта не раскрывалась, по оценке СМИ, она колебалась в диапазоне между 300 млн и 400 млн евро. Первые вертолеты должны быть поставлены австрийской стороне в 2023 году.

По данным газеты, большая часть AW169 предназначена для выполнения оперативных задач. Остальные вертолеты используют для обучения летчиков.