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Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль МИД Австралии в пятницу рекомендовал гражданам страны по возможности покинуть Израиль и палестинские территории после поступления сообщений об израильском ударе по Ирану.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 10:34
Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

МИД Австралии в пятницу рекомендовал гражданам страны по возможности покинуть Израиль и палестинские территории после поступления сообщений об израильском ударе по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении МИД Австралии.

В нем говорится о том, что "существует серьезная угроза ответных действий военного характера и террористических атак в отношении Израиля и против израильских интересов в регионе".

"Ситуация может ухудшиться быстро", - говорится в уведомлении.

Тем австралийцам, которые только собираются в Израиль, рекомендовано пересмотреть планы.

В частности, в МИД Австралии не исключают, что осложнившаяся ситуация может привести к закрытию воздушного пространства, а также к перебоям в работе международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле.

Ранее Канберра распространила предупреждение гражданам Австралии отказаться от поездок в Иран. Такие же предостережения действуют в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Ливана.

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