О нас

Австралия приостановила выдачу "золотых виз"

Австралия приостановила выдачу "золотых виз" Австралия приостановила прием заявок на получение "золотых виз" - их выдавали людям, которые инвестировали в страну более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США). Власти объяснили решение изменением миграционной политики для привлечения более
Другие страны
22 января 2024 г. 12:19
Австралия приостановила выдачу золотых виз

Австралия приостановила прием заявок на получение "золотых виз" - их выдавали людям, которые инвестировали в страну более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США). Власти объяснили решение изменением миграционной политики для привлечения более квалифицированных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщила министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Клэр О’Нил.

"В течение многих лет было очевидно, что эта виза не обеспечивает страну и экономику тем, что нам необходимо от миграционной системы", - отметила она.

По ее словам, сейчас визовой программой часто пользуются люди пожилого возраста, чтобы обосноваться в Австралии и выйти в стране на пенсию. Правительство, по ее словам, планирует сфокусироваться на привлечении квалифицированных специалистов.

С июня 2021 года по июнь 2022 года в страну переехали более 500 тыс. человек. В декабре правительство Австралии опубликовало стратегию снижения количества прибывших в страну для жизни на постоянной основе до уровня 2019 года. Среди вариантов новой политики - борьба со злоупотреблениями студенческими визами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Australia halts ‘Golden Visa’ under broad migration overhaul
Версия на азербайджанском языке Avstraliya “qızıl vizalar”ın verilməsini dayandırıb

Экслюзивные новости

Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi