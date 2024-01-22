Австралия приостановила выдачу "золотых виз"

Австралия приостановила прием заявок на получение "золотых виз" - их выдавали людям, которые инвестировали в страну более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США). Власти объяснили решение изменением миграционной политики для привлечения более

Австралия приостановила прием заявок на получение "золотых виз" - их выдавали людям, которые инвестировали в страну более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США). Власти объяснили решение изменением миграционной политики для привлечения более квалифицированных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщила министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Клэр О’Нил.

"В течение многих лет было очевидно, что эта виза не обеспечивает страну и экономику тем, что нам необходимо от миграционной системы", - отметила она.

По ее словам, сейчас визовой программой часто пользуются люди пожилого возраста, чтобы обосноваться в Австралии и выйти в стране на пенсию. Правительство, по ее словам, планирует сфокусироваться на привлечении квалифицированных специалистов.

С июня 2021 года по июнь 2022 года в страну переехали более 500 тыс. человек. В декабре правительство Австралии опубликовало стратегию снижения количества прибывших в страну для жизни на постоянной основе до уровня 2019 года. Среди вариантов новой политики - борьба со злоупотреблениями студенческими визами.