Австралийские рабочие пять лет играли в лотерею с одними и теми же числами

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Австралии шестеро пожилых рабочих пять лет подряд играли в лотерею с одними и теми же числами и в итоге сорвали крупный джекпот, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

С 2013 года группа строителей из города Перт, столицы штата Западная Австралия, каждую неделю встречалась для игры в дартс, собирала по десять долларов с каждого и тратила их на покупку лотерейных билетов. Каждый из участников вписывал в них свое любимое число.

8 июля они сорвали джекпот в 503 тысячи долларов.

"Мы знали, что выигрыш уже близко. Мечтать не вредно, не так ли? И верить, что все получится", - признался один из них. Они разделили выигрыш на доли от 84 до 87 тысяч долларов и устроили шумную вечеринку.

Деньги они планируют потратить на круизы, помощь детям и погашение долгов.