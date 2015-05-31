​Авиация Саудовской Аравии нанесла удары по позициям хуситов в Сане

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Авиация союзников под командованием Саудовской Аравии нанесла удары по объектам вооружённых отрядов хуситов в столице Йемена городе Сана.

Как передает Report, обстрелам подверглись укрепления хуситов в районе аэропорта и вблизи президентского дворца.

Одновременно, на границе между Саудовской Аравией и Йеменом шли кровопролитные бои.

Воздушные рейды против хуситов начались в марте и должны были обеспечить возвращение к власти президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Глава государства, находящийся ныне в изгнании в Саудовской Аравии, бежал из Саны в связи с наступлением повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

Контролируемый хуситами телеканал сообщил, что вооружённые отряды повстанцев в субботу обстреляли из ракет саудовский город Нажран, расположенный на юго-западном участке границы между двумя странами.

По данным ООН, с марта, когда обострился вооружённый конфликт, в боях погибли около 1900 человек и примерно семь тысяч были ранены.