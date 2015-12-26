Аварийная сигнализация 4 раза сработала на японском реакторе "Мондзю"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Четыре раза за минувшую ночь на японском реакторе на быстрых нейтронах "Мондзю" сработала аварийная сигнализация, показывая утечку жидкого натрия.

Аварийная сигнализация, которая показывает наличие натрия в воздухе, четырежды сработала ночью в системе первичного охлаждения реактора. Однако, как сообщил оператор реактора Агентство по изучению и разработке атомной энергии, из всех приборов сработал только один, к тому же на фильтрах, которые впитывают жидкий натрий в случае его утечки, следов вещества не было обнаружено, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Из этого оператор реактора сделал вывод, что тревога была ложной и, скорее всего, вызвана поломкой самого прибора.

Внимание к проблеме вызвано тем, что в 1995 году, через несколько месяцев после запуска реактора на нем произошла крупная утечка жидкого натрия во вторичной системе охлаждения. Утечка нескольких сотен килограммов жидкого натрия привела к пожару и остановке реактора.