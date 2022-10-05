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Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море

Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.
Другие страны
5 октября 2022 г. 06:52
Атомный авианосец США Рональд Рейган вернется в Японское море

Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю подобных пусков КНДР расстояние.

На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

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