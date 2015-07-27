​Атамбаев поддерживает денонсацию соглашения с США

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поддерживает решение правительства и заявление МИД республики о денонсации соглашения с США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил во время встречи с журналистами в понедельник.

На прошлой неделе правительство Кыргызстана приняло решение о денонсации соглашения с США от 1993 года о сотрудничестве из-за награждения Госдепом США Азимжана Аскарова премией "Защитник прав человека" за 2015 год. Этнический узбек Аскаров был приговорен в Кыргызстане к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и убийство милиционера во время межэтнических столкновений на юге страны в 2010 году.

"Я полностью поддерживаю решение правительства и заявление МИД республики. На самом деле эта премия - она как уголек, упавший на траву. Он может погаснуть, а может разгореться и вызвать пожар. Таким образом в умы узбекской общины закладывается мысль, что в Кыргызстане им плохо жить, к ним несправедливо относятся. Будоражатся сепаратистские настроения. Надеюсь, что это непродуманные действия со стороны США", - заявил глава Кыргызстана.

Однако он подчеркнул, что не исключено, что данные действия Госдепа — продуманная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни на юге республики.

Президент добавил, что ранее власти Кыргызстана неоднократно предлагали и ЕС, и США прислать своих экспертов для изучения документов по делу Аскарова. "Посмотрите на документы. Нельзя основывать такое решения на письмах НПО", - сказал он.

Президент признал, что, притом что Запад всячески приветствует создание независимой судебной системы Кыргызстана, руководители иностранных государств его все время просили, чтобы он своим решением как-то изменил приговор Аскарову.

"Это абсурд. Это не может не возмущать, - отметил он. - Потому что главное для Кыргызстана - это стабильность, мир. Кому-то выгодно создание у нас управляемого хаоса, чтоб у нас все время что-то горело и дымилось. Мы независимая страна и кланяться ни перед кем не будем".