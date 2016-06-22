​Армянин стал советником кампании Трампа

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Американец армянского происхождения Кит Нахигян стал советников кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Кит и его брат Кен возглавляют фирму "Nahigian Strategies", которая занимается связями с общественностью и базируется в Вашингтоне. Кит Нахигян принимал активное участие в избирательных кампаниях, включая кампанию члена армянской группы Конгресса США Роберта Долда.