​Армия Сирии ликвидировала 3 полевых командира боевиков

Сирийская армия, наступающая на форпост боевиков в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, уничтожила трёх полевых командиров экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар».

Как передаёт Report со ссылкой на Al-Masdar, боевики воевали на стороне террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

По данным портала, командиры были ликвидированы в ходе штурма сирийской армией города Сукейка.

Также указывается, что правительственные войска Сирии по итогам операции смогли прорвать линию обороны противника.