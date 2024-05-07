О нас

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
7 мая 2024 г. 08:41
Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сведениям, опубликованным на ее сайте, 31-летние сержанты Дан Камкаги и Нахман Натан Херц, служившие в разведывательном батальоне 551-й бригады ЦАХАЛ, погибли в результате удара беспилотника во время выполнения ими оперативных задач на севере Израиля.

С учетом последних данных количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 268. Общее число израильских военных, убитых за время нового витка палестино-израильского конфликта, составило, по данным армейской пресс-службы, уже 614.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin Fələstinlə münaqişədə ölən hərbçilərinin sayı 614 nəfərə çatıb

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi