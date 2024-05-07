Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сведениям, опубликованным на ее сайте, 31-летние сержанты Дан Камкаги и Нахман Натан Херц, служившие в разведывательном батальоне 551-й бригады ЦАХАЛ, погибли в результате удара беспилотника во время выполнения ими оперативных задач на севере Израиля.

С учетом последних данных количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 268. Общее число израильских военных, убитых за время нового витка палестино-израильского конфликта, составило, по данным армейской пресс-службы, уже 614.