Армия Израиля анонсировала увеличение объемов помощи для Газы в ближайшие дни

Объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, в ближайшие дни будет увеличен.

Объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, в ближайшие дни будет увеличен.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"За последние несколько недель объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, значительно увеличился. В ближайшие дни объем помощи, поступающей в Газу, продолжит увеличиваться еще больше. Продукты, вода, медикаменты, оборудование для убежищ и другая помощь: в Газу поступает больше помощи, чем когда-либо прежде", - сказал он в видеообращении, распространенном армейской пресс-службой.

По словам представителя армии, увеличению объемов гуманитарных поставок в анклав в последнее время способствовало несколько факторов. Среди них он назвал открытие порта Ашдод для гуманитарных грузов, возведение нового контрольно-пропускного пункта между израильской территорией и анклавом, рост объемов помощи, поставляемой в Газу через Израиль из Иордании. "Кроме того, мы способствовали открытию десятков пекарен на юге и севере сектора Газа, действуя совместно со Всемирной продовольственной программой ООН", - добавил Хагари.

Он также отметил, что израильские военные работают совместно с коллегами из США над созданием временного причала у берегов палестинского анклава для доставки туда грузов, его возведение, по словам Хагари, "еще больше увеличит поток гуманитарной помощи в Газу". "Оказание помощи народу Газы является главным приоритетом, потому что наша война ведется против ХАМАС, а не против народа Газы. Мы стремимся помочь облегчить страдания мирного населения в Газе, возникшие в результате войны, которую движение ХАМАС начало 7 октября, когда они убивали и похищали израильтян", - заверил представитель израильской армии.