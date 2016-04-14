Армия Ирака полностью освободила город Хит от боевиков ИГ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ ВС Ирака полностью освободили город Хит от боевиков радикальной группировки "Исламское государство" спустя несколько недель боев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление армии страны.

Ранее стало известно, что армейские подразделения ВС Ирака выбили боевиков из укрепленных позиций и вошли в центр города Хит.

"Подразделения сил по борьбе с терроризмом полностью освободили город Хит", - сообщили в командовании совместных операций иракской армии.

Город Хит, население которого до нападения группировки ИГ составляло около 100 тысяч человек, расположен в стратегически важном пункте на реке Евфрат. Центр города располагается на высоте 65 метров над уровнем моря.