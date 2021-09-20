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Армия и разведка США обвиняют друг друга в авиаударе по мирным жителям в Кабуле

Армия и разведка США обвиняют друг друга в авиаударе по мирным жителям в Кабуле Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи утверждает, что авиаудар по Кабулу, унесший жизни 10 мирных граждан, был совершен на основе срочных разведданных.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 05:55
Армия и разведка США обвиняют друг друга в авиаударе по мирным жителям в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи утверждает, что авиаудар по Кабулу, унесший жизни 10 мирных граждан, был совершен на основе срочных разведданных.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", между тем в ЦРУ заявляют, что армия была оповещена о наличии в районе мирных жителей.

В своем видеообращении от 17 сентября Маккензи признал, что 29 августа ВВС США нанесли удар по автомобилю сотрудника гуманитарной организации в столице Афганистана, в результате чего погибли 10 мирных жителей, в том числе 7 детей, и косвенно подверг критике американскую разведку.

Близкие к ЦРУ источники в интервью CNN отметили, что незадолго до удара, осуществленного ракетой Hellfire, американская армия была проинформирована о нахождении на этой территории мирных жителей.

Подчеркивается, что ЦРУ направило военным уведомление о том, что в зоне атаки находятся мирные жители, а в машине - дети.

Утечка этой информации из разведывательных источников на CNN привлекла внимание к заявлениям Маккензи.

Маккензи заявил, что за 48 часов до атаки CENTCOM получил секретные разведданные, согласно которым в доме находились боевики ИГИЛ, а в данном районе могли быть организованы атаки, в том числе на аэропорт, с применением бомб и ракет.

В частности, за 36 часов до авиаудара армия получила сообщение о 60 различных районах, заявил Маккензи. По его словам, в сообщениях часто повторялась информация о том, что террористы «Вилаят Хорасан» (ответвление террористической организации ИГИЛ в Кабуле) будут пользоваться автомобилем Toyota Corolla белого цвета.

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