Арестович: Активная фаза войны закончится через 2-3 недели

"Активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели".

"Активная фаза войны должна закончиться через 2-3 недели".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович написал в своем Telegram-канале.

"Активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Даже если они где-то наскребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще продлится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проиграют и оперативно. Я думаю, что в середине апреля, конце апреля уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", - написал Арестович.