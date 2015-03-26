Арабские государства создадут единую армию

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел арабских государств одобрили проект резолюции о создании союзной армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское телевидение.

Главы МИД обратились к генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) с тем, чтобы в течение месяца сформировать общие войска. Армия будет предназначена для борьбы с угрозами безопасности путем осуществления быстрых военных интервенций, информирует Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Встрече министров предшествовала бомбардировка Саудовской Аравией позиций шиитских боевиков (хоуситов) в Йемене. В поддержку саудитов выступили ЛАГ, США, Великобритания, Франция, Турция, Судан, Египет и почти все монархии Персидского залива. Иран и Россия выступили против военного вмешательства. Китай и ЕС выразили озабоченность по этому поводу и призвали все стороны конфликта решить противоречия мирным путем.

Агрессия против хоуситов началась после того, как они штурмовали южный город Аден и вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади бежать из страны.