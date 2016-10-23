Арабская коалиция возобновила авиаудары по Йемену

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией, возобновила нанесение авиаударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене после окончания перемирия.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам жители контролируемой повстанцами йеменской столицы Саны.

Удары были нанесены почти сразу по истечении 72-часового срока перемирия, которое было объявлено по согласованию с противоборствующими сторонами в гуманитарных целях.