Арабская коалиция намерена расследовать гибель мирных жителей в Йемене

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция стран создаст специальную комиссию, которая проведет расследование случаев гибели мирного населения в результате авиаударов коалиции в Йемене, а также выработает новые механизмы определения военных целей, чтобы избежать в будущем подобных жертв. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

"Коалиция сожалеет о случайных потерях среди мирного населения в Йемене … и намерена создать комиссию по учету всех подобных случаев и разработке новых механизмов определения целей для нанесения ударов", — сообщает агентство со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, которых на земле и с воздуха поддерживают силы арабской коалиции.