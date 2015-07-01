Аномальная жара установилась в Ашхабаде

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Аномальная жара в Ашхабаде бьет все температурные рекорды, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Так, 30 июня, в столице Туркменистана был установлен абсолютный рекорд для этого месяца за всю историю метеорологических наблюдений - 47,2 градуса тепла. Метеонаблюдения в Ашхабаде ведутся с 1891 года.

В целом, июнь 2015 года стал самым жарким в Ашхабаде за эти 124 года, среднемесячная температура воздуха почти на четыре градуса превысила климатическую норму. За прошедший месяц установлено восемь суточных рекордов, а 16 дней температура превышала 40 градусов в тени.

При этом самым жарким месяцем в Туркменистане является не июнь, а июль.