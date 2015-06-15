Американский военачальник: речь о переброске в Европу новой бронетехники США не идет

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Планы размещения в Восточной Европе и Прибалтике тяжелых вооружений США, подготовленные Пентагоном, не предусматривают переброску в эти два региона дополнительных партий такой американской военной техники - сверх той, о которой ранее уже сообщалось. Такое пояснение, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, дал командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Вся техника, описанная в статье, относится к той же самой бронетанковой бригаде", о направлении которой в Европу для усиления своего воинского контингента там США прежде публично говорили, заявил в воскресенье Ходжес. Он имел в виду публикацию, размещенную в субботу в электронной версии газеты The New York Times. В ней говорилось о возможной дислокации в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Польше, Румынии, Болгарии и, возможно, Венгрии, американской бронетехники в количестве, достаточном для оснащения 5 тыс. военнослужащих США.

О переброске в Европу еще одной бронетанковой бригады (3-5 тыс. человек) из Форт-Худа (штат Техас) начальник штаба сухопутных войск США генерал Реймонд Одьерно объявил в сентябре прошлого года на встрече с вашингтонской Группой обозревателей, пишущих на военные темы, участником которой является корр.ТАСС. Примерно тогда же Вашингтоном были выработаны решения о том, что бронетехника и иное тяжелое снаряжение этого соединения останется в Европе, чтобы США имели возможность осуществлять ротацию военнослужащих из его состава "там на протяжении нескольких лет", свидетельствовал Одьерно. Предполагалось, что это имущество будет складировано в Графенвере (Германия).