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    Американский спецназ прибыл в Ирак

    Стив Уоррен: Силы спецназа прибыли в Ирак в соответствии с запросом иракского правительства

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Спецназ Вооруженных сил США прибыл в Ирак для выполнения секретных боевых задач в этой стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель командования международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, полковник Стив Уоррен.

    "Силы спецназа прибыли в Ирак в соответствии с запросом иракского правительства", - сказал он.

    "Они будут проводить секретные операции после консультаций с руководством страны", - подчеркнул С.Уоррен.

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