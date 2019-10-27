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Aмериканские ВВС ликвидировали более 30 талибов в Кандагаре

​Aмериканские ВВС ликвидировали более 30 талибов в Кандагаре

По меньшей мере 33 боевика радикального движения "Талибан" были уничтожены, восемь ранены за прошедшие сутки в результате авиаударов США в афганской провинции Кандагар.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", авиаудары были нанесены в районах Маруф и Шах Вали Кот.

Агентство, ссылаясь на талибов, сообщает также, что боевики совершили нападение на американскую военную автоколонну в Кандагаре, однако американские военные эту информацию не подтверждают.

Ранее агентство сообщило, что ВВС Афганистана уничтожили свыше 50 талибов в провинции Фарьяб.

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