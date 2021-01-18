Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком

Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания.

Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в этом году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США.

Полет состоялся 17 января и стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.

"Краткосрочное развертывание стратегических активов является важной частью нашей оборонной политики в регионе", - приводятся в пресс-релизе слова главы командования генерала Фрэнка Маккензи.

По его словам, это "ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам".