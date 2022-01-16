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Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии

Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии Акила Салех вновь займет пост спикера Палаты представителей (однопалатный парламент) Ливии после того, как оставил его в сентябре для участия в президентских выборах.
Другие страны
16 января 2022 г. 17:55
Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии
Акила Салех

Акила Салех вновь займет пост спикера Палаты представителей (однопалатный парламент) Ливии после того, как оставил его в сентябре для участия в президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС его советник по СМИ Фатхи аль-Марими.

"Акила Салех возвращается на пост спикера Палаты представителей и будет председательствовать на ее заседании в понедельник, 17 января", - сказал он.

По словам собеседника агентства, повестка встречи включает большое количество вопросов, которые предлагает обсудить ряд депутатов. "В частности, речь идет о смене Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы, внесении изменений в законы о выборах и референдуме по новой конституции", - отметил он.

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе голосования, которое было запланировано на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности". Новую дату их проведения они до сих пор не предложили.

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