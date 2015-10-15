Air Berlin решила прекратить полеты в Россию

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Немецкая авиакомпания Air Berlin с 18 января прекратит полеты между Москвой и Берлином, а в дальнейшем поэтапно отменит и другие рейсы на российском направлении.

Как сообщает РИА Новости, компания уже уведомила об этих планах агентства по продаже билетов. Кроме того, информацию об уходе из России пресс-служба Air Berlin подтвердила газете "Коммерсант".

Решение прекратить полеты на российском направлении компания объяснила резким падением спроса на авиабилеты. Помимо рейса "Берлин – Москва" речь идет о рейсах "Москва – Дюссельдорф" и "Калининград – Берлин".

При этом компания отмечает, что договор о совместном использовании рейсов российской авиакомпании S7 между Москвой и городами Германии остается в силе, но маршруты будут пересмотрены в соответствии с новыми условиями.

Ранее Air Berlin уже прекратила полеты между Москвой и Веной, а также между Санкт-Петербургом и Берлином. Еще раньше компания сократила количество рейсов в Россию из-за падения спроса.

В сентябре о прекращении полетов в Россию по тем же причинам объявил британский лоукостер EasyJet. Кроме того, количество рейсов в Россию сократила немецкая компания Lufthansa.