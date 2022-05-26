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Африке требуется $432 млрд для возмещения ущерба от пандемии COVID-19

Африке требуется $432 млрд для возмещения ущерба от пандемии COVID-19 Странам Африки требуется 432 млрд долларов США, чтобы полностью справиться с последствиями пандемии коронавируса.
Другие страны
26 мая 2022 г. 08:30
Африке требуется $432 млрд для возмещения ущерба от пандемии COVID-19

Странам Африки требуется 432 млрд долларов США, чтобы полностью справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Африканского банка развития Акинвуми Адесина на ежегодном собрании его акционеров в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане.

"Восстановление Африки после COVID-19 будет очень дорогостоящим, - цитирует его нигерийский телеканал "Эрайз". - Странам Африки требуется не менее 432 млрд долларов (США) для того, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса в экономической и социальной сферах. Следует признать, что у Африки сейчас нет столь значительных ресурсов".

Адесина отметил, что в текущем году совокупный ВВП Африки увеличится, согласно прогнозам банка, на 4,1% по сравнению с 6,9% в 2021 году. "Причиной падения темпов восстановления экономики Африки после пандемии коронавируса является нынешний конфликт в Украине", - заметил он.

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