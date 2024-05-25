AFP: Страны G7 хотят усилить санкции для снижения прибыли РФ от энергетики

Страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России с целью снижения прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Министры договорились "нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче" энергоресурсов. Они также намерены "бороться с попытками обхода санкций", особенно это касается "финансовых институтов, оказывающих посреднические услуги при закупках для российской оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что Евросоюз уже ввел 13 пакетов санкций, стремясь в отношении РФ из-за войны против Украины, теперь ЕС планирует сосредоточиться на экспорте из РФ сжиженного природного газа (СПГ) через территорию ЕС в третьи страны.