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AFP: Страны G7 хотят усилить санкции для снижения прибыли РФ от энергетики

AFP: Страны G7 хотят усилить санкции для снижения прибыли РФ от энергетики Страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.
Другие страны
25 мая 2024 г. 16:52
AFP: Страны G7 хотят усилить санкции для снижения прибыли РФ от энергетики

Страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России с целью снижения прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Министры договорились "нацелиться на доходы России в сфере энергетики и будущие возможности по добыче" энергоресурсов. Они также намерены "бороться с попытками обхода санкций", особенно это касается "финансовых институтов, оказывающих посреднические услуги при закупках для российской оборонной промышленности".

Агентство отмечает, что Евросоюз уже ввел 13 пакетов санкций, стремясь в отношении РФ из-за войны против Украины, теперь ЕС планирует сосредоточиться на экспорте из РФ сжиженного природного газа (СПГ) через территорию ЕС в третьи страны.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirmək istəyir

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