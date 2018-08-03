Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы "Талибана"

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Национальная армия Афганистана в ходе специальной операции освободила 61 человека, находившегося в заключении радикальной группировки "Талибан" в провинции Гильменд, передает Repot со ссылкой на РИА "Новости".

Как заявил командир специального соединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки накануне вечером.

В ходе штурма тюрьмы были задержаны семь талибов.