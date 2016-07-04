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    Афганские силовики ликвидировали 67 боевиков

    О потерях со стороны силовиков не сообщается

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана отразили атаку порядка 800 боевиков в провинции Хост на востоке страны, в результате столкновения были ликвидированы 67 боевиков, включая трех командиров.

    Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Khaama Press.

    По данным министерства обороны страны, в нападении участвовали как местные, так и иностранные боевики. Также сообщается, что в ходе перестрелки ранения получили еще 23 боевика. О потерях со стороны силовиков не сообщается.

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