Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Кальдар в провинции Балх на севере страны.

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Кальдар в провинции Балх на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство обороны Афганистана.

"Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев освободили сегодня район Кальдар провинции Балх из-под контроля террористов "Талибана". Порядка 20 террористов "Талибана" было уничтожено и более десятка ранено; кроме того, талибы покинули район", - сообщается в заявлении минобороны, опубликованном в Twitter.