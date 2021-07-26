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Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх

Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Кальдар в провинции Балх на севере страны.
Другие страны
26 июля 2021 г. 18:31
Афганская армия освободила от талибов район в провинции Балх

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Кальдар в провинции Балх на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство обороны Афганистана.

"Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев освободили сегодня район Кальдар провинции Балх из-под контроля террористов "Талибана". Порядка 20 террористов "Талибана" было уничтожено и более десятка ранено; кроме того, талибы покинули район", - сообщается в заявлении минобороны, опубликованном в Twitter.

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