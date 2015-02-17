​Террорист подорвал себя на востоке Афганистана, 11 погибших

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел во вторник в полицейском участке в восточной афганской провинции Логар, по меньшей мере одиннадцать сотрудников правоохранительных органов погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил официальный представитель губернатора провинции Дин Мохаммад Дрвиш (Din Mohammad Drwish), взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, восемь человек получили ранения.

Ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла ответственность за взрыв.

Другие обстоятельства случившегося уточняются.