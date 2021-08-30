О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу Несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула сегодня утром, их перехватила система противовоздушной обороны США. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Другие страны
30 августа 2021 г. 09:15
Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула сегодня утром, их перехватила система противовоздушной обороны США. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Всего было выпущено в общей сложности пять ракет, хотя до конца неясно, все ли они были сбиты системой обороны C-RAM, которая предназначена для защиты сухопутных сил от ракет, артиллерии и минометных снарядов.

При этом очевидцы сообщили Associated Press, что ракеты ударили по району рядом с аэропортом. Снаряды упали в район Кабула Салим Карван, заявили очевидцы. После взрывов последовала стрельба.

В Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула, операции по эвакуации не прерывались.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kabul Airport comes under rocket fire

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi