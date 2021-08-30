Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула сегодня утром, их перехватила система противовоздушной обороны США. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Несколько ракет были выпущены по международному аэропорту афганской столицы Кабула сегодня утром, их перехватила система противовоздушной обороны США. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Всего было выпущено в общей сложности пять ракет, хотя до конца неясно, все ли они были сбиты системой обороны C-RAM, которая предназначена для защиты сухопутных сил от ракет, артиллерии и минометных снарядов.

При этом очевидцы сообщили Associated Press, что ракеты ударили по району рядом с аэропортом. Снаряды упали в район Кабула Салим Карван, заявили очевидцы. После взрывов последовала стрельба.

В Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула, операции по эвакуации не прерывались.