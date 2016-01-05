Аэропорт Спокана в США временно закрыт

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines 5 января занесло на обледеневшей полосе при подготовке к взлету в международном аэропорту города Спокан (штат Вашингтон), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Никто не пострадал, сообщила администрация аэропорта. В настоящий момент работа аэропорта приостановлена до "восстановления адекватных условий для торможения" авиалайнеров, пояснили в администрации.

По данным синоптиков, утром в Спокане выпал ледяной дождь. По словам очевидцев, наледь на взлетно-посадочной полосе помешала своевременной эвакуации пассажиров Boeing: подать трап удалось только через 40 минут после аварийной остановки самолета, который направлялся в Денвер (штат Колорадо).