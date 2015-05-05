Аэропорт саудовского города Наджран закрыт после обстрела со стороны Йемена

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии объявили об отмене всех рейсов из аэропорта города Наджран, расположенного на юге королевства близ границы с Йеменом. Как отмечает Report, об этом сегодня сообщил телеканал Аль-Арабия.

По имеющейся информации, "аэропорт города Наджран закрыт для взлета и посадки всех самолетов на неопределенное время". О возобновлении полетов из аэропорта будет сообщено дополнительно, говорится в специальном обращении властей королевства. Кроме того, как в самом Наджране, так и в населенных пунктах, прилегающих к городу, до дополнительного оповещения отменены все занятия в учебных заведениях.

Такие меры приняты на юге Саудовской Аравии после того, как несколько артиллерийских снарядов разорвалось в пригородах Наджрана. По сведениям местной полиции, несколько артиллерийских залпов по городу было произведено с территории соседнего Йемена. О жертвах или возможном материальном ущербе информации пока не поступало.