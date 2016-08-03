​Аэропорт Дубая закрыт после неудачной посадки самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В интернете появились видео, на которых запечатлена посадка лайнера Boeing-777 в аэропорту Дубая. Как сообщает Report, на одном из них виден взрыв, предположительно, двигателя самолета.

***14:23

Аэропорт Дубая закрыт после инцидента с неудачной посадкой самолета авиакомпании Emirates. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

"Аэропорт Дубая не принимает прибывающие самолеты до последующего извещения", - говорится в сообщении Евроконтроля.

В авиакомпании Emirates Airlines заявили, что в аэропорту города ожидаются задержки рейсов, которые составят до 4 часов.

Самолет авиакомпании Emirates, летевший из индийского города Тируванантапурам, совершил неудачную посадку в международном аэропорту Дубая, после чего загорелся.

Всех пассажиров успешно эвакуировали, пострадавших нет.