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    ​Аэропорт Дубая закрыт после неудачной посадки самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    При посадке произошел взрыв, предположительно, двигателя самолета

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В интернете появились видео, на которых запечатлена посадка лайнера Boeing-777 в аэропорту Дубая. Как сообщает Report,  на одном из них виден взрыв, предположительно, двигателя самолета.

    ***14:23

    Аэропорт Дубая закрыт после инцидента с неудачной посадкой самолета авиакомпании Emirates. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

    "Аэропорт Дубая не принимает прибывающие самолеты до последующего извещения", - говорится в сообщении Евроконтроля.

    В авиакомпании Emirates Airlines заявили, что в аэропорту города ожидаются задержки рейсов, которые составят до 4 часов.

    Самолет авиакомпании Emirates, летевший из индийского города Тируванантапурам, совершил неудачную посадку в международном аэропорту Дубая, после чего загорелся.

    Всех пассажиров успешно эвакуировали, пострадавших нет.

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