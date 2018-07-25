Администрация президента США намерена выделить помощь фермерам, пострадавшим от торговых войн

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа заявила о готовности выделить фермерам 12 млрд.долларов в качестве экстренной поддержки на сигналах о том, что торговые споры с основными странами-партнерами отрицательно сказываются на стабильности американского сельского хозяйства.

Как сообщает Report cо ссылкой на TheWashingtonPost, поддержку получат фермерские хозяйства, поставляющие соевые бобы, свинину и другие товары, на которые другие государства ввели пошлины и ограничения.

Помощь фермерам будет осуществляться либо в форме прямых денежных выплат, либо в виде закупки у них продукции для продовольственных фондов. По словам представителей министерства сельского хозяйства США, одобрение Конгресса не потребуется.

Однако многие сенаторы - как демократы, так и республиканцы - выразили недовольство планами Белого дома, вскоре к их критике присоединился и Национальный фермерский союз США.