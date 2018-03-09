Абэ посетит США в апреле для встречи с Трампом

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле посетит США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом глава японского правительства заявил журналистам.

"У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом", - заявил Абэ.

При этом он отметил, что «оценил перемены» в риторике КНДР, "продемонстрировавшей готовность к денуклеаризации".

Ранее Абэ выступил за максимальное давление на КНДР, несмотря на готовность Пхеньяна к переговорам.